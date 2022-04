Nobody Saves The World: arriva su PlayStation e Switch

La settimana scorsa Nobody Saves the World era stato “avvistato” per PlayStation 5, ma ancora non erano stati fatti annunci ufficiali in merito. Ora veniamo a sapere che il titolo con protagonista Nobody sviluppato da DrinkBox Studio, arriverà anche su PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch, dal 14 aprile. Per l’occasione sono stati pubblicati i trailer d’annuncio per le nuove console, che potete vedere in fondo alla notizia.

Queste le caratteristiche del gioco dalla pagina Steam:

Trasformati in TANTI ASPETTI: sblocca più di 15 Aspetti diversi, dal topo alla bandita fino al robot, ognuno con meccaniche di gioco uniche.

sblocca più di 15 Aspetti diversi, dal topo alla bandita fino al robot, ognuno con meccaniche di gioco uniche. Mescola le ABILITÀ: combina oltre 80 abilità degli Aspetti e crea potenti build personalizzate. Vuoi diventare un uovo che può lasciare una scia di bava e sputare fuoco? Non saremo noi a impedirtelo!

combina oltre 80 abilità degli Aspetti e crea potenti build personalizzate. Vuoi diventare un uovo che può lasciare una scia di bava e sputare fuoco? Non saremo noi a impedirtelo! Insolite MISSIONI: aiuta gli strani abitanti di questo mondo a risolvere i propri problemi. Ogni Aspetto ha un suo set di missioni, che puoi portare a termine in modi creativi.

aiuta gli strani abitanti di questo mondo a risolvere i propri problemi. Ogni Aspetto ha un suo set di missioni, che puoi portare a termine in modi creativi. Segrete in continua evoluzione: man mano che diventi più forte, la difficoltà e la complessità delle segrete generate proceduralmente aumenta per tenerti sempre sulle spine.

man mano che diventi più forte, la difficoltà e la complessità delle segrete generate proceduralmente aumenta per tenerti sempre sulle spine. Coop online: invita un amico o un’amica per affrontare insieme parte della tua avventura… o anche tutta, se vuoi!

invita un amico o un’amica per affrontare insieme parte della tua avventura… o anche tutta, se vuoi! Nuova partita+: metti alla prova i tuoi Aspetti e le tue abilità contro nemici di livello superiore e segrete con modificatori di difficoltà rivisti.

metti alla prova i tuoi Aspetti e le tue abilità contro nemici di livello superiore e segrete con modificatori di difficoltà rivisti. Una colonna sonora fantastica: nuove musiche originali dell’acclamato compositore Jim Guthrie.

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che Nobody Saves The World è già disponibile da gennaio su PC, Xbox One e Xbox Series X/S, anche attraverso Xbox Game Pass.