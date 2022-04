SnowRunner: ecco la data per le versioni next-gen

SnowRunner ha una data anche per le versioni native PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Focus Entertainment e Saber Interactive hanno infatti annunciato in queste ore che il simulativo off-road arriverà sulle console next-gen il 31 maggio, con update gratuito per i possessori delle copie PlayStation 4 e Xbox One. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Il gioco girerà sulle nuove console a 4K e 60 FPS, avrà il pieno supporto crossplay, con l’aggiunta del supporto Haptic Feedback per sentire ogni sfumatura del terreno sotto le ruote.

SnowRunner e tutti i suoi contenuti saranno disponibili su PlayStation 5 e Xbox Series X|S dak 31 maggio 2022. I Pass di Anno 1 e Anno 2 sono disponibili su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Qui sotto potete vedere il trailer.