Seven Pirates H: annunciata data d’uscita in Occidente

Il publisher eastasiasoft ha annunciato che il Seven Pirates H, gioco di ruolo a tema piratesco, sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 12 maggio in Europa, Stati Uniti e Asia a partire da $39,99 (€39,99) in versione sia fisica che digitale, con un edizione a tiratura limitata al costo di $59,99 (solo 4000 copie disponibili).

Il titolo si presenta come una semplice avventura che nasconde qualcosa di oscuro.

La protagonista della storia è una giovane pirata, Parute Kairi che parte all’avventura insieme al mostro Otton alla ricerca dei tesori perduti del Mare di Monsupi! Determinata a farsi un nome leggendario, Parute salpa con una bussola magica e incontra diversi compagni che la accompagneranno nel suo viaggio. Ma quella che inizia come una chiassosa avventura attraverso isole inesplorate si rivela gradualmente qualcosa di più sinistro. Attraverso i loro incontri con i pirati rivali e la gente del posto in difficoltà, Parute e la compagnia apprendono alcune verità inquietanti sul re che governa queste acque.

Seven Pirates H si presenta come un titolo JRPG per adulti ambientato in un mondo piratesco con dosi di fanservice molto accentuate. Il titolo presenta inoltre una funzionalità che permette di personalizzare le dimensioni del seno del nostro equipaggio, composto esclusivamente di ragazze mostro.

Il titolo sarà disponibile per Nintendo Switch in versione fisica e digitale a partire dal 12 maggio. Qui sotto potete vedere il tweet che annuncia la release con tanto di trailer.

We are proud to announce an official release date for booby training RPG Seven Pirates H, which will be making its debut on Nintendo Switch in North America, Europe and Asia May 12th, 2022!

⚓️🏴‍☠️💕https://t.co/ujhsnsm8g3

Visit our new dedicated website >> https://t.co/S9GqJFeTNJ pic.twitter.com/ygN9h4JrkJ

— eastasiasoft (@eastasiasoft) April 4, 2022