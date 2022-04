Classifica Italiana: Kirby e la Terra Perduta debutta in testa

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella dodicesima settimana del 2022, dal 21 al 27 marzo. In cima alla classifica c’è un debuttante: si tratta di Kirby e la Terra Perduta, nuovo capitolo con la creaturina rosa su Nintendo Switch, che scalza dalla vetta i soliti FIFA 22 (comunque ancora secondo su PS4), e GTA V (fuori dalla top ten questa settimana). C’è oltretutto da considerare che per Kirby viene preso in considerazione solo il dato delle vendite retail, e non digitali. Il podio viene chiuso da F1 2021 nella sua versione PlayStation 4. Per quanto riguarda invece la classifica PC, Elden Ring si ri-prende il primo posto, superando Persona 4 Arena Ultimax, in testa la scorsa settimana e ora quarto. Qui sotto potete vedere i titoli top della classifica italiana.

TOTALE

1 KIRBY AND THE FORGOTTEN LAND* – SWITCH

2 FIFA 22 – PS4

3 F1 2021 – PS4

4 GRAN TURISMO 7 – PS4

5 ELDEN RING – PS4

6 POKEMON LEGENDS: ARCEUS* – SWITCH

7 MARIO KART 8 DELUXE* – SWITCH

8 GRAN TURISMO 7 – PS5

9 TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE – PS4

10 FIFA 22 – PS5

PC

1 ELDEN RING

2 PERSONA 4 GOLDEN

3 FOOTBALL MANAGER 2022

4 PERSONA 4 ARENA ULTIMAX

5 MEDIEVAL II: TOTAL WAR

6 GRAND THEFT AUTO V

7 TOTAL WAR: WARHAMMER III

8 A TOTAL WAR SAGA: TROY

9 CITIES: SKYLINES

10 RED DEAD REDEMPTION 2

* Per questi titoli è considerato solo il dato Retail