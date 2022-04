Pokémon Unite: viene presentato Azumarill

Con grande sorpresa da parte della community, una nuova aggiunta al roster di Pokémon Unite non tarderà ad arrivare, se consideriamo la lunga attesa dopo l’uscita di Duraludon: infatti, Timi Studios Group ha annunciato che Azumarill sarà il prossimo pokémon a unirsi al suo elenco, e non solo, infatti arriverà proprio il 7 aprile, ovvero questo giovedì, già pronti quindi a rilasciarlo a tutti i giocatori. Azumarill è classificato come un All-Rounder con mosse progettate per aumentare il proprio danno o bypassare la difesa dei suoi avversari. Puoi dare un’occhiata a una breve anteprima di alcune delle abilità di Azumarill nel video di panoramica in fondo alla news. I giocatori del moba di Pokémon sono particolarmente entusiasti di Azumarill a causa di un recente datamine, che ha rivelato una delle abilità uniche del Pokemon. L’attacco Idrondata del pokémon fornisce ad Azumarill un buff che consente ai suoi successivi tre attacchi base di ignorare le statistiche di difesa di un bersaglio, esponendo così i pilastri difensivi popolari come Crustle e Snorlax. A seconda del resto del suo set di mosse, Azumarill sembra essere l’ideale come personaggio di tipo assassino in Pokémon Unite, in grado di distruggere i giocatori in combattimenti 1 contro 1, ma gli scontri a squadre potrebbero risultare difficili da eseguire.

A brand-new Melee All-Rounder is ready to play rough! Azumarill joins the battle April 7! #PokemonUNITE pic.twitter.com/oC5XnFPriZ — Pokémon UNITE (@PokemonUnite) April 4, 2022