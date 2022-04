League of Legends: parliamo di Rem’Ora

League of Legends è noto per essere costantemente bombardato da leak che vengono diffusi al pubblico e ai giocatori con ritmi allarmanti, e ogni volta la situazione tende a prendere una piega bizzarra. In particolare, se avete dato un occhio riguardante il prossimo campione nel moba di Riot Games, saprete che non si tratta semplicemente dell’ennesimo jungler del Vuoto, ma bensì un mostro in carne ed ossa (almeno speriamo), e sebbene per alcuni non abbia significato, dobbiamo pensare che è dal 2017 circa che non si fa vedere più un campione della categoria dei mostri, ovvero Ornn, e neanche lui in realtà rende giustizia ai design che si potrebbero inventare. Tutti i leak puntano su un nome: Rem’Ora, mentre il sottotitolo è ancora da capire con esattezza. Diversi dataminer hanno notato questo particolare nome nei file, e di conseguenza si sospetta che possa essere il nome del campione in questione. Possiamo davvero fidarci di queste fonti? Ovviamente no, ma è bene puntualizzare che col passare degli anni molti hanno acquisito una certa notorietà per via della veridicità dei loro leak, e ciò comporterebbe un reveal del campione troppo in anticipo. Riot dovrà sistemare le cose in League of Legends, ma fino ad allora dobbiamo accontentarci di queste informazioni rilasciate. Prendete il tutto con le pinze, naturalmente, ma aspettatevi sicuramente una cosa: il nuovo campione sarà sicuramente una bestia…in tutti i sensi della parola.