The Witcher: inizia la produzione per la terza stagione

Netflix ha annunciato l’inizio della produzione della terza stagione di The Witcher iniziata quasi tre anni fa, con una foto dal set innevato dello show. Il servizio di streaming ha anche rilasciato un riepilogo ufficiale della trama per il prossimo lotto di episodi. La sinossi recita: “Mentre monarchi, maghi e bestie del continente competono per catturarla, Geralt nasconde Ciri di Cintra, determinato a proteggere la sua famiglia appena riunita contro coloro che minacciano di distruggerla. Affidato all’addestramento magico di Ciri, Yennefer li conduce alla fortezza protetta di Aretuza, dove spera di scoprire di più sui poteri non sfruttati della ragazza; invece, scoprono di essere sbarcati in un campo di battaglia di corruzione politica, magia oscura e tradimento. Devono contrattaccare, rimettersi in sesto la linea – o rischiare di perdersi per sempre.”

A gennaio, era già stato riferito che lo spettacolo si stava preparando per iniziare la produzione dopo una serie di post su Instagram del team creativo. La stagione 2 di The Witcher è arrivata su Netflix a metà dicembre 2021 e non dovrebbe sorprendere il fatto che la stagione 3 stia andando avanti così rapidamente. Mentre faceva la stampa per la stagione 2 a dicembre, Hissrich ha menzionato in diverse interviste che avevano già quasi finito di scrivere la prossima stagione. Come annunciato nell’ottobre 2021 anche da Hissrich, la terza stagione “seguirà molto da vicino un libro particolare che possiede molta azione, un po’ di morte“. Hissrich ha anche detto che la prossima stagione sarà “davvero divertente”. Inoltre, vi ricordiamo che su Netflix potrete accedere anche al film animato di The Witcher: Nightmare of the Wolf, il quale parla del passato di Vesemir.