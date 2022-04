Sackboy A Big Adventure: aggiornamento in arrivo

Dopo aver aggiunto i costumi basati su Returnal, The Last of Us Part 2 e Ratchet and Clank: Rift Apart, Sackboy A Big Adventure sta collaborando con Zoink’s Lost in Random. Praticamente sta diventando un titolo alla pari di Fortnite in termini di reference e costumi, ma ovviamente è ancora molto lontano a quel livello. La notizia è stata data sul canale Twitter di PlayStation, e per estensione Sony, rivelando due nuovi costumi basati sul protagonista Even e sulla regina di Random che verranno aggiunti l’8 aprile. Questi saranno probabilmente gratuiti per tutti i giocatori, anche se resta da vedere come verranno sbloccati (e se sono incluse eventuali emote). Resta sintonizzato per maggiori dettagli quando l’aggiornamento uscirà questo venerdì. Pubblicato da Electronic Arts, Lost in Random è stato rilasciato a settembre 2021 per piattaforme Xbox e PlayStation insieme a Nintendo Switch e PC. Puoi dare un’occhiata alla nostra recensione ufficiale qui. Per quanto riguarda Sackboy A Big Adventure, è disponibile da novembre 2020 per PS4 e PS5. Ha come protagonista Sackboy di LittleBigPlanet in una missione platform per la gente di Loom dal grande e cattivo Vex. Oltre alla modalità cooperativa per un massimo di quattro giocatori, supporta anche il gioco online cross-gen.

