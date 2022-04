Return to Monkey Island: annunciato il nuovo capitolo della saga

È stato annuciato Return to Monkey Island, follow-up dei leggendari Secret of Monkey Island e Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge, di Terrible Toybox di Ron Gilbert in collaborazione con Devolver Digital e Lucasfilm Games: è in in arrivo nel 2022. Per l’occasione è stato pubblicato il reveal trailer, che potete vedere qui sotto, e che mostra uno scheletro pirata suonare il violino con il celebre brano della colonna sonora del gioco, e un teschio che fa una battuta proprio su Ron Gilbert.

Il teschio in questione è quello di Bill Murray, che compare nel terzo episodio, che Gilbert non ha ideato, e che cita la frase secondo qui, per l’autore, esistono solo i primi due episodi della serie con il pirata Guybrush Threepwood. Il gioco riprenderà dunque il filone storico dopo la fine del secondo episodio, che ricordiamo, era uscito nel 1991.

Al momento non ci sono altri dettagli in merito a Return to Monkey Island, non sono state annunciate le piattaforme (ma è lecito pensare che il PC sarà la principale), né la data precisa d’uscita. Potete però collegarvi al sito ufficiale, che al momento non dice altro se non mostrare il trailer stesso, che potete vedere qui sotto. Vedremo dunque cosa verrà mostrato più avanti, tra gameplay e quant’altro, su questo sequel atteso dai tanti fan delle avventure grafiche. Nel frattempo, vi rimandiamo ad alcune curiosità del primo episodio.