PlayStation Now: ecco le aggiunte di aprile

Sony Entertaintment ha mostrato quali saranno le nuove aggiunte di questo mese per il suo servizio di cloud gaming, PlayStation Now, ora in fase di fusione con il gemello PlayStation Plus. Tra i titoli che entreranno a far parte della collezione sempre in aumento troviamo:

Journey to the Savage Planet : esplora (e sopravvivi) in un affascinante e caotico mondo alieno da solo o con un amico in questa avventura di sci-fi. In quanto nuova recluta di Kindred Aerospace, il tuo compito è determinare se il pianeta ARY-26 è adatto agli umani.

: esplora (e sopravvivi) in un affascinante e caotico mondo alieno da solo o con un amico in questa avventura di sci-fi. In quanto nuova recluta di Kindred Aerospace, il tuo compito è determinare se il pianeta ARY-26 è adatto agli umani. Outer Wilds : gioca nei panni della nuova recluta di Outer Wilds Ventures, un programma spaziale alle prime armi alla ricerca di risposte in questo strano sistema solare in continua evoluzione. I pianeti di Outer Wilds sono pieni di luoghi nascosti che cambiano con il passare del tempo. Visita una città sotterranea prima che venga inghiottita dalla sabbia o esplora la superficie di un pianeta mentre si sgretola sotto i tuoi piedi. Ogni segreto è custodito da ambienti pericolosi e catastrofi naturali. È possibile fermare il ciclo infinito del tempo? Le risposte ti aspettano negli angoli più pericolosi dello spazio.

: gioca nei panni della nuova recluta di Outer Wilds Ventures, un programma spaziale alle prime armi alla ricerca di risposte in questo strano sistema solare in continua evoluzione. I pianeti di Outer Wilds sono pieni di luoghi nascosti che cambiano con il passare del tempo. Visita una città sotterranea prima che venga inghiottita dalla sabbia o esplora la superficie di un pianeta mentre si sgretola sotto i tuoi piedi. Ogni segreto è custodito da ambienti pericolosi e catastrofi naturali. È possibile fermare il ciclo infinito del tempo? Le risposte ti aspettano negli angoli più pericolosi dello spazio. Werewolf The Apocalypse – Earthblood : attraversa il Pacifico nord-occidentale nei panni di un uomo, di un lupo o di una bestia mannara in questo gioco basato sull’omonimo gioco di ruolo da tavolo. Ogni forma ha i suoi vantaggi: come lupo pui sgattaiolare in giro inosservato, come umano puoi interagire con altre persone e come lupo mannaro puoi scatenare la tua rabbia per fare a pezzi i nemici. Usali tutti per avere successo nella tua missione di eco-guerriero in difesa della propria terra.

: attraversa il Pacifico nord-occidentale nei panni di un uomo, di un lupo o di una bestia mannara in questo gioco basato sull’omonimo gioco di ruolo da tavolo. Ogni forma ha i suoi vantaggi: come lupo pui sgattaiolare in giro inosservato, come umano puoi interagire con altre persone e come lupo mannaro puoi scatenare la tua rabbia per fare a pezzi i nemici. Usali tutti per avere successo nella tua missione di eco-guerriero in difesa della propria terra. WRC 10 FIA World Rally Championship: affronta la modalità Carriera o competi contro i migliori della community in questa simulazione di corse fuoristrada. Raggiungi il podio della stagione 2021 e, per celebrare il 50° anniversario della competizione, rivivi 19 eventi che hanno fatto la storia del Campionato in modalità retrospettiva.

Questi e tanti altri titoli sono disponibili con il servizio in abbonamento PlayStation Now. Qui sotto il trailer che mostra i giochi di aprile.