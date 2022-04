Kojima Productions: spostati gli uffici nel metaverso

Gli uffici di Kojima Productions si stanno trasferendo, dopo cinque lunghi anni nella location incredibilmente memorabile di Tokyo.

Abbiamo deciso di archiviarli come dati digitali

Queste le parole che la sofware house ha scelto per descrivere la scelta di abbandonare gli uffici iconici in cui era situata. Lo stesso Hideo Kojima si è pronunciato a riguardo:

Today is the day we say goodbye to the entrance, the Ludens hallway, and the kitchen that have been our home for a little over five years. Many memories come to mind. Farewell 😭🙏 pic.twitter.com/TONnpq7JXa — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) March 31, 2022

Non sono note le motivazioni dietro questa scelta che ha portato Kojima Productions ad abbandonare lo stabile. Ciò che sappiamo in questo momento per quanto i piani futuri della software house nipponica è che stia lavorando duramente in questo periodo.

Per quanto riguarda il corridoio enorme che aveva fatto già fatto parlare di sé, Kojima ha affermato che vuole archiviarlo nel metaverso. Non essendo spostabile fisicamente, il game designer giapponese ha scelto di catturarlo sia in video che in VR per trasportarlo nel Metaverso.