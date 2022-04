Sir Galgano A Medieval Tale Anteprima Esclusiva: la Toscana protagonista

Lo sviluppo di videogiochi in Italia è sempre stato molto, molto complesso. Nel corso degli anni abbiamo visto pochissimi team di sviluppo emergere e creare qualcosa di davvero molto diverso. L’indie è forse l’unico mercato che attualmente può puntare a creare qualcosa di davvero tangibile, almeno a livello di esperienze. Non è dunque un caso che La Fucina del Gran Ducato abbia scelto di lanciare un progetto di dimensioni contenute, ma comunque dal cuore grande, che rende anche tributo ad una figura storica italiana. Parliamo di Sir Galgano: A Medieval Tale, gioco in sviluppo che richiama i classici beat ‘em up del passato, offrendo però un punto di vista decisamente più interessante. Dopo averlo mostrato durante il nostro GamesVillage Spring Showcase, godetevi anche la nostra anteprima esclusiva del gioco!

Che cos’è Sir Galgano A Medieval Tale?

Per approfondire le origini di Sir Galgano A Medieval Tale è necessario fare un po’ di storia italiana. Conosciuto come Galgàno Guidotti, si tratta di un cavaliere medievale e santo italiano, che ha vissuto in Italia nel dodicesimo secolo, scegliendo una vita da eremita. Il gioco si concentra proprio sull’aspetto del cavaliere e cerca, in qualche modo, di rendere giustizia alla sua storia e ovviamente alla Toscana, terra di origine. Da anni cerchiamo qualche prodotto in grado di rendere giustizia al nostro paese e forse, con l’opera de La Fucina del Gran Ducato, parte di questo obiettivo parrebbe essere raggiunto.

Lo stile scelto dal team di sviluppo è abbastanza chiaro: si tratta di un beat ‘em up, con elementi da gioco di ruolo, che lo rendono il più simile possibile a titoli del passato. Per stessa ammissione degli sviluppatori, il gioco è perfettamente comparabile a titoli come The King of Dragons, Rastan Saga, Knights of the Round e forse il più famoso tra tutti, ovvero Golden Axe. La struttura è infatti quella di un classico Hack ‘n’ Slash, dove il protagonista corre, rotola, schiva e para i tanti nemici che si mettono sulla sua strada. Il tutto, ovviamente, in un ambiente 3D.

Cosa ci è piaciuto

Non abbiamo purtroppo ancora avuto modo di provare con mano il gioco, normale essendo un titolo in fase di progettazione. La build che abbiamo avuto modo di vedere ci permette comunque di dare uno sguardo preliminare al titolo e ci ha fatto restare particolarmente soddisfatti. Sir Galgano A Medieval Tale è infatti sviluppato da appena due persone, La Fucina del Granducato, e sembra essere un gioco decisamente convincente, almeno a primo impatto. Graficamente sfoggia livello convincenti e le animazioni sembrano ben curate. Abbiamo anche visto un ricco ventaglio di personalizzazione, con poteri e abilità da poter utilizzare e applicare a Galgano. Nel gameplay che vi abbiamo proposto nella nostra World Premiere il nostro cavaliere purtroppo non ha sfoggiato nessuna delle sue abilità speciali, ma siamo sicuri che Sir Galgano avrà dalla sua poteri e abilità che daranno del filo da torcere ai nemici.

Parlando del design dei nemici, questi sono tutti uguali tra di loro, richiamando i grandi beat ‘em up del glorioso passato. Siamo sicuri però che i vari livelli proporranno anche nemici con design diversi e soprattutto, più forti che mai. Quelli visti nella demo-prototipo ci sono sembrati un po’ debolucci, mentre il boss intravisto per pochi secondi sembrava assai “cattivo” e molto forte. Scopriremo la sua potenza soltanto in sede di demo giocabile!

Il tutto appare decisamente molto convincente, soprattutto in uno scenario indipendente. Il gioco infatti non promette grandi cose ed è lontano dall’essere una produzione medio-grossa, tutt’altro, ma resta ancorato egregiamente nella sua dimensione. Il tutto sembra ovviamente promettente: il rischio di avere tra le mani un gioco troppo promettente fin dall’inizio potrebbe voler dire “delusione” o ancora peggio, portare alla sua cancellazione. In questo caso però il game design sembra essere stato curato molto bene, dunque siamo ampiamente fiduciosi.

Piattaforme: PC

Sviluppatore: La Fucina del Gran Ducato

Publisher: La Fucina del Gran Ducato

Data d’uscita: TBA

Ancora privo di una data di uscita ufficiale e in attesa di metterci le mani sopra per una prova più concreta, Sir Galgano: A Medieval Tale racconta tutta la voglia di fare videogiochi in Italia, rendendo anche giustizia a figure forse non proprio conosciute. La scelta di citare il passato per il gameplay rende il tutto decisamente più interessante. E’ ancora presto per i giudizi definitivi, ma per ora la strada scelta sembra essere quella giusta.