Nintendo Switch: disponibile aggiornamento firmware 14.1.0

Nintendo Switch ha ricevuto parecchi aggiornamenti del firmware negli ultimi 6 mesi, con la stragrande maggioranza di essi piuttosto piccola. Tuttavia, ciò non significa che non ci siano stati aggiornamenti importanti. In effetti, un grande aggiornamento era stato appena rilasciato un paio di settimane fa.

Nintendo ha rilasciato la scorsa notte un nuovo aggiornamento del firmware per Nintendo Switch. Una volta scaricato, la console dovrebbe essere aggiornata alla versione 14.1.0. Non è così grande come l’ultimo, ma l’aggiornamento aggiunge le impostazioni di notifica per i punti di platino. Le note ufficiali sulla patch sono qui.

La voce “Impostazioni di notifica punti di platino” è stata aggiunta nella sezione Notifiche all’interno del menu “Impostazioni di sistema”.

I punti di platino non riscossi, guadagnati completando le missioni Nintendo Switch Online sulla console, genereranno notifiche. Disattivare quest’impostazione nasconderà le notifiche inviate quando ci sono punti di platino non riscossi.