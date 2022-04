Citizen Sleeper: il titolo sci-fi RPG arriva a maggio

Lo sviluppatore Jump Over The Age e l’editore Fellow Traveller hanno svelato un nuovo trailer per il loro prossimo gioco di ruolo Citizen Sleeper. Il titolo è un RPG narrativo a turni ambientato sullo sfondo fantascientifico di una stazione spaziale. I giocatori assumono il ruolo di un Dormiente in una missione per sfuggire alle grinfie della malvagia società che essenzialmente ti ha creato.

Il gameplay ruota attorno all’interazione con i numerosi abitanti della nave, con dialoghi raccontati in uno stile che ricorda un gioco di ruolo da tavolo come Dungeons and Dragons.C’è anche una progressione delle statistiche che comporta lo scarico di punti nel tuo personaggio per renderlo più forte per le missioni future. Inoltre, Citizen Sleeper presenta uno stile artistico sorprendente con personaggi da cartone animato insieme a una colonna sonora ricca di sintetizzatori del compositore Amos Roddy, entrambi i quali fanno un ritorno dal lavoro precedente dello sviluppatore, Kingdom Two Crowns. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Dagli sviluppatori di In Other Waters e con le straordinarie raffigurazioni dei personaggi di Guillaume Singelin, Citizen Sleeper è un gioco di ruolo narrativo ambientato su Erlin’s Eye, una stazione spaziale in rovina che ospita migliaia di sopravvissuti ai margini di una società capitalista interstellare.

Siete un dormiente, una consapevolezza umana digitalizzata in un corpo artificiale, di proprietà di una società che vi rivuole indietro. Costretti alla convivenza con i pittoreschi sconosciuti che abitano l’Eye, dovete stringere amicizie, guadagnarvi da vivere e avere la meglio tra le fazioni di questa strana metropoli, se volete sperare di sopravvivere fino al prossimo ciclo.

Citizen Sleeper sarà lanciato il 5 maggio 2022 per Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch e PC tramite Steam . Il gioco farà anche parte del servizio di abbonamento Xbox Game Pass al momento del lancio.