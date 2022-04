Made in Abyss Binary Star Falling Into Darkness: in uscita questo autunno

Spike Chunsoft ha annunciato che Made in Abyss Binary Star Falling Into Darkness, il gioco RPG action sviluppato da Chime Corporation, sarà disponibile a partire da questo autunno. Il titolo uscirà per Playstation 4, Nintendo Switch e PC (Steam).

La compagnia, che aveva annunciato il gioco l’anno scorso, finalmente ci rivela il periodo di uscita del titolo e conferma che sarà questo autunno.

Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness è un gioco di ruolo d’azione 3D in cui i giocatori stessi scendono nel mondo dell’Abisso e crescono attraverso la loro esperienza nelle sue profondità. Oltre a una modalità storia, in cui i giocatori possono rivivere ciò che succede nell’anime mentre imparano a combattere e come progredire nel gioco, c’è anche una storia originale supervisionata dall’autore della serie, Akihito Tsukushi. Appaiono molti personaggi di Made in Abyss e le scene degli eventi sono completamente doppiate dal cast dell’anime. I fan apprezzeranno sicuramente il tema dark fantasy che permane il titolo facendolo rimanere fedele al sapore unico dell’opera originale.

Il titolo si presenta come il primo adattamento dell’opera di Tsukushi e cerca di rimanere fedele al manga e all’anime da cui prende eredita ambientazioni e personaggi.

Un’altra storia completamente originale si svolge molti giorni dopo la partenza di Riko e Reg per l’Abisso. L’unico baratro rimasto e non conquistato al mondo, l’Abisso, è il palcoscenico dove nascono molte avventure… e scompaiono. Coloro che appaiono in queste storie sono ipnotizzati dal potere dell’Abisso e mirano al fondo degli inferi. La storia che sta per essere raccontata è quella delle avventure di un Cave Raider senza nome nell’Abisso.