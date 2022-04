Destiny 2: hotfix per versioni windows

Un nuovo hotfix è stato annunciato in queste ore da Bungie per il suo titolo Destiny 2, secondo l’ultimo This Week at Bungie. La manutenzione inizia alle 9:00 PDT e i server andranno offline alle 9:45 PDT (dalle 19:00 inizio manutenzione). Alle 10:00 PDT (alle 20:00, l’hotfix 4.0.0.6 sarà disponibile per tutte le aree geografiche e piattaforme con il wrapping della manutenzione alle 11:00 PDT.

La suddetta casa di sviluppo non ha dettagliato tutte le modifiche e le correzioni che comporta l’hotfix in arrivo, ma tuttavia, ha confermato che c’era un problema che impediva ai giocatori di Windows 7 e 8.1 di giocare dal rilascio dell’espansione de La Regina dei Sussurri, e che finalmente dovrebbe essere risolto. Nonostante Bungie abbia finalmente individuato il problema, è passato diverso tempo dall’uscita dell’espansione, ed i giocatori su queste versioni di Windows si sono visti amareggiati e frustrati. Ciò nonostante l’espansione, dal successo indiscusso, è stata rilasciata a febbraio e ha aggiunto una nuova campagna, nuove missioni secondarie, creazione di armi le cui risorse saranno riviste in futuro e nuovi bottin. È inclusa anche una nuova incursione, Voto del Discepolo. Si può leggere la nostra recensione disponibile.

Destiny 2 è giocabile su Playstation 4, Playstation 5, PC, Google Stadia, Xbox One e Xbox Series X/S.