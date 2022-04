Brigandine The Legend of Runersia arriva a maggio anche su PC

L’ editore Happinet e lo sviluppatore Matrix Software rilasceranno Brigandine: The Legend of Runersia per PC tramite Steam l’11 maggio per $ 39,99 / £ 30,99 / € 33,99, hanno annunciato le società. Brigandine: The Legend of Runersia è stato lanciato per la prima volta per Switch il 25 giugno 2020, seguito da PlayStation 4 il 10 dicembre 2020 ( trovate qui la nostra recensione) e da allora ha venduto oltre 130.000 unità in tutto il mondo. Di seguito una panoramica del gioco, tramite Happinet:

La nuova versione per PC include funzionalità aggiuntive che hanno continuato a basarsi sull’esperienza di gioco principale. Queste funzionalità includono una modalità creativa che si sblocca dopo aver completato la modalità principale una volta. In questa modalità, i giocatori possono scegliere il loro equilibrio di potenza preferito e iniziare i cavalieri e giocare a loro piacimento senza limiti di tempo. Sono disponibili 13 modelli di bilanciamento del potere iniziale tra cui scegliere. I giocatori possono anche personalizzare l’affiliazione di ciascuna base, se lo desiderano; la funzione Nuova partita+ per caricare i dati di salvataggio di una partita cancellata e iniziare una nuova partita con oggetti trasferiti; e Display HP della mappa di battaglia per le unità in modo che i loro HP vengano visualizzati sulla mappa di battaglia.

A Runersia, un continente creato dal Dio delle Rune, il mana piove all’infinito. Eoni fa, cinque Pietre di Mana sono state prodotte da questo continente e attraversano la storia insieme alle nazioni umane, per poi essere incorporate in speciali equipaggiamenti Brigandine per creare Rune Knights, individui speciali che possono esercitare il potere del mana e le pietre incorporate nella loro armatura per lanciare abilità e magia così come evocare e controllare antichi mostri.

Brigandine The Legend of Runersia è disponibile per Switch e PS4, mentre uscirà dall’ 11 maggio su PC tramite Steam.