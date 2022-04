Lake: disponibile su console sony

Lake, il nuovo titolo della casa di sviluppo Gamious ha finalmente una data di uscita anche per le console di Sony. Attualmente il gioco è disponibile per Xbox Series X/S, Xbox One e PC, ed il titolo d’avventura da brivido riceverà anche una versione fisica su piattaforme PlayStation in tutto il mondo per gentile concessione di Perp Games.

Tramite un post pubblicato sul profilo Twitter dell’editore Whitethorn Games, è possibile vedere il trailer del titolo in uscita anche sulle console di Sony. La storia è incentrata su Meredith Weiss che si prende una pausa dalla città per visitare un piccola cittadina per due settimane. Assumendo il ruolo di postino per suo padre, il gameplay consiste nel procede a consegnare la posta ed interagisce con la gente del posto. Non ci sono telefoni cellulari od Internet, quindi le proprie attività includeranno uscire con gli amici, aiutare le persone o semplicemente stare a casa a leggere un libro o guardare un film. Alla fine, il giocatore deve scegliere se restare o partire, sebbene non ci sia un risultato giusto o sbagliato. A parte il frame rate di 60 FPS nel trailer, l’ottimizzazione per di Lake deve ancora essere dettagliata.

Lake sarà disponibile per Playstation 4 e Playstation 5 dal 8 aprile di quest’anno.

What are your plans for the weekend?

How about a trip to the cozy little town of Providence Oaks?

Take a break from your busy city job and deliver mail in the relaxing countryside when @Lake_The_Game launches on @PlayStation this Friday, April 8th!🚚 pic.twitter.com/cVdOweIUor

— Princess Farmer OUT NOW!!🐰🥕 Whitethorn Games (@WhitethornGames) April 4, 2022