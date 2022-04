Halo Infinite: ecco i contenuti della patch giornaliera

343 Industries rilascerà una nuova patch per Halo Infinite. Le note complete saranno disponibili qui. L’aggiornamento dovrebbe risolvere i problemi relativi agli spawn di Power Seed in Stockpile. Sono incluse anche una correzione per gli inviti di Fireteam su Xbox e le modifiche alle regole di Morte improvvisa di Capture-the-Flag.

La patch arriva in un momento interessante con 343 Industries che affrontano contraccolpi per mancanza di contenuti e aggiornamenti. Il direttore della community Brian Jarrard ha evidenziato le sfide e i vincoli che il team stava affrontando e come sta avvenendo molta pianificazione della produzione, costi, pianificazione, assunzioni che non si prestano a aggiornamenti regolari dettagliati.

Ha anche riconosciuto che la community è semplicemente senza pazienza e, francamente, pensa comprensibilmente stanca delle parole, ma ha affermato che era necessario più tempo. Successivamente sono stati rivelati nuovi dettagli sulla Stagione 2: Lupi Solitari che include una nuova mappa Arena in Catalyst e una nuova mappa Big Team Battle con Breaker insieme a numerosi miglioramenti. Nuove modalità come Last Spartan Standing e Land Grab stanno arrivando mentre King of the Hill e Attrition fanno ritorno. Anche la modalità cooperativa della campagna è prevista per la stagione 2, anche se non sarà disponibile al lancio. Nel frattempo, Forge dovrebbe arrivare nella terza stagione.

Di seguito una panoramica di Halo Infinite tramite Steam:

Quando ogni speranza sembra perduta e il destino dell’umanità è appeso a un filo, Master Chief si trova ad affrontare il nemico più spietato di sempre.

Caratteristiche

Esplorate Zeta Halo: Halo Infinite offre la Campagna più vasta e ricca di avventura della storia di Halo, ambientata negli spazi open-world dell’antico mondo-anello detto Zeta Halo. Salva i Marine UNSC per ottenere rinforzi nella tua lotta contro i temibili Esiliati.

Halo Infinite è disponibile per Xbox Series X/S, Xbox One, PC tramite Steam.