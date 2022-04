The Sandbox collabora con Ledger per la sicurezza del Metaverso

The Sandbox e Ledger hanno stretto una partnership per portare maggiore sicurezza agli utenti del Metaverso. La partnership fornirà il supporto e le migliori strategie e coinvolgerà gli utenti di entrambe le società in oltre 180 paesi nel metaverso. Le società stanno lavorando per ridurre il numero di hack e truffe di criptovaluta.

The Sandbox fornirà al team di Ledger 36 LAND per costruire il suo hub di sicurezza e formazione nel metaverso, che includerà funzioni di supporto di base, come un bar aperto in orario d’ufficio, dove gli utenti saranno in contatto diretto con l’assistenza clienti, oltre a una scuola in cui gli utenti potranno accedere a esperienze di formazione uniche e alla Ledger’s Academy. Le società credono che sia più semplice apprendere attraverso l’esperienza diretta, per progettare esperienze ludico-educative.

La collaborazione va oltre l’aspetto essenziale di garantire che gli utenti siano ben informati su come proteggersi nel metaverso: i migliori dispositivi hardware di Ledger forniranno agli utenti di The Sandbox l’esperienza più sicura e accessibile per accedere alle varie risorse digitali. Ledger produrrà anche dispositivi hardware in co-branding esclusivi per i proprietari di LAND nell’universo online The Sandbox per consentire loro di proteggere le proprie risorse digitali. Inoltre, il marketplace di The Sandbox sarà integrato in Ledger Live per consentire agli utenti di accedere alle relative risorse e agli oggetti da collezione direttamente dalla sicurezza del proprio dispositivo.

Sebastien Borget, COO e co-fondatore di The Sandbox ha affermato:

Il metaverso dovrebbe offrire possibilità illimitate a creatori e comunità di collaborare, costruire e condividere la proprietà di idee ed esperienze senza preoccupazioni.

Mentre Ian Rogers, Chief Experience Officer di Ledger ha dichiarato:

Chiunque utilizzi il Web3 dovrebbe capire come proteggere le proprie risorse da hacker e truffatori.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.