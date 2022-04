Steam Deck: nuovi titoli ottimizzati

Lo Steam Deck è uscito da oltre un mese e l’elenco dei giochi nella vasta libreria di Steam che sono completamente ottimizzati per il dispositivo portatile è in costante crescita.

Microsoft ha fatto la sua parte in questo pozzo, avendo confermato meno di un mese fa che artisti del calibro di Psychonauts 2 e Hellblade Senua’s Sacrifice si erano uniti a quella lista. Ora, più giochi Xbox first party hanno ricevuto il tag “Steam Deck Verified“, che denota il più alto livello di compatibilità per un gioco sul dispositivo. Come annunciato in un aggiornamento pubblicato su Steam, questo nuovo lotto include Fable Anniversary, Ori and the Blind Forest Definitive Edition, Halo Wars Definitive Edition, Killer Instinct, Kalimba, Halo Spartan Strike e Rush A Disney Pixar Adventure. Nel frattempo, ad una manciata di nuovi giochi è stato assegnato anche il tag “Playable“, il che, come si può intuire, significa che sebbene questi giochi siano riproducibili su Steam Deck, non sono stati completamente ottimizzati per il dispositivo.

Il nuovo lotto di titoli giocabili include Gears Tactics, Minecraft Dungeons, Deadlight e Halo Spartan Assault. Finora Microsoft ha annunciato nuovi lotti di giochi a ritmo costante, quindi si spera che non passerà molto tempo prima che altri giochi si uniscano all’elenco.