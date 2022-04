Hunt Showdown: scoperto exploit delle uccisioni

Hunt Showdown di Crytek si è guadagnato una base di giocatori dedicata per il suo gameplay PvP unico, e gli sviluppatori si sono assicurati di mantenere il gameplay fresco con aggiornamenti periodici e nuovi contenuti.

Tuttavia, proprio come qualsiasi altro gioco là fuori, ci saranno sicuramente exploit non intenzionali che si insinuano, e sfortunatamente, anche questo titolo non è esente da imprevisti. La casa di sviluppo ha recentemente fatto un post sul profilo del titolo su Twitter, per confermare di aver rilevato un bug di exploit nel gioco che premia i giocatori con uccisioni non ottenute dopo aver completato le partite. Il bug viene esaminato e attivamente lavorato dagli sviluppatori, con le uccisioni non guadagnate sul profilo di un giocatore che vengono ripristinate al più presto. Inoltre, gli sviluppatori avvertono anche i giocatori che lo sfruttamento intenzionale del bug comporterà un divieto temporaneo o permanente degli account giocatore, che verrà deciso caso per caso.

Da quanto detto, si pensa che la casa di sviluppo possa risolvere e correggere il suddetto exploit per Hunt Showdown in tempi relativamente brevi.

Hunters,

We have detected an exploitable bug that rewards players with unearned kills after completing Hunt matches. We are currently working on a fix to resolve this issue, while looking into resetting and correcting the un-earned kills on players' profile as soon as possible.

