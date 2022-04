The Witcher: in arrivo il libro di ricette ufficiale

Amate i videogiochi? Vi piace la cucina? Perfetto perché sicuramente non potrete fare a meno di questo fantastico libro di ricette targato The Witcher.

Ebbene sì, per quanto possa sembrare assurdo, è vero: Nerds’ Kitchen e Ten Speed Press, in collaborazione con CD Projekt RED, pubblicherà questo manuale di cucina che raccoglie al suo interno le ricette provenienti dalla trilogia che ha dato gloria alla casa polacca (pronta a ripartire con una nuova saga). Scritto da Anita Sarna e Karolina Krupecka (di Witcher Kitchen, sussidiaria di Nerds’ Kitchen), il libro cerca di emulare al meglio il cibo che Geralt trova in giro mentre vaga a caccia di mostri.

Le ricette incluse sono tutte ispirate a varie aree di The Witcher 3, tra cui la frutta al forno del Bianco Frutteto, gli snack dei mercati di Oxenfurt e un pasto a base di pesce fresco e sidro “brulé” di delle Isole Skellige.

La sinossi ufficiale del libro di cucina le descrive come “ricette meticolosamente studiate e coinvolgenti che danno ai fan un assaggio dei sapori distinti che uno strigo potrebbe assaggiare mentre viaggia per la campagna.

Questi piatti celebrano gli ingredienti locali e stagionali aggiungendo al contempo colpi di scena unici che formano una mappa culinaria del continente e oltre

Il libro non sarà disponibile per un po’, la versione con copertina rigida è infatti prevista in uscita per il 25 ottobre.