Xbox Game Pass: ecco i titoli di aprile, rumor

I prossimi titoli in arrivo su Xbox Game Pass sono apparentemente trapelati grazie a un’immagine ospitata sul sito Web di Xbox. Il noto leaker di Game Pass e PlayStation Plus BillBill-Kun ha rivelato la prima ondata di titoli su Dealabs (traduzione tramite DeepL) e sono abbastanza impressionanti. Deck Nine’s Life is Strange: True Colors è in arrivo e sarà disponibile per cloud, console e PC.

Anche Lost in Random di Zoink arriverà sul servizio tramite cloud e console insieme al rilascio su PC tramite EA Play. I titoli Game Pass precedentemente confermati per il mese includono MLB The Show 22 , in uscita oggi per console e cloud, e Chinatown Detective Agency , in uscita il 7 aprile per cloud, console e PC. Secondo quanto riferito, Cricket 22 si unirà a PC Game Pass a partire dal 5 aprile, mentre Panzer Corps 2 apparentemente arriverà in un secondo momento. I titoli esistenti sul servizio stanno arrivando anche su altre piattaforme come The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos , disponibile su PC Game Pass. Star Wars Squadrons, Dragon Age 2 e Plants vs. Zombies Garden Warfare saranno disponibili anche per giocare tramite il cloud. Prendi le cose con le pinze come al solito, ma presto dovrebbe arrivare un annuncio ufficiale.

MLB The Show 22, il gioco di baseball precedentemente esclusivo per PlayStation sviluppato da Sony San Diego Studio esce il 5 aprile. Un Piano Famiglia per Xbox Game Pass sarà presto disponibile, secondo un nuovo rapporto.

