Fortnite: raccolti 144 milioni di dollari per l’Ucraina

Sono passate solo poco più di due settimane da quando Fortnite ha iniziato la raccolta fondi a sostegno dell’Ucraina. In questo breve lasso di tempo, Epic Games è riuscita a sfondare il tetto dei 144 milioni di dollari. Una cifra enorme, ottenuta esclusivamente attraverso gli acquisti in-game, che verrà devoluta interamente agli aiuti umanitari per l’Ucraina.

Non è la prima volta che il gioco si attiva in favore di ONLUS e altre organizzazioni no-profit, e la cifra raggiunta questa volta è sicuramente degna di nota.

Il lancio della raccolta fondi è avvenuto in un momento interessante per il battle royale, ovvero in concomitanza con l’inizio del Capitolo 3 della Stagione 2 che ha rimosso temporaneamente le costruzioni da tutte le modalità di gioco, oltre ad aggiungere un sistema di parkour dedicato e una varietà di nuove armi e veicoli. Così facendo è riuscita a coinvolgere sia chi è nuovo al titolo ed è stato attirato dal nuovo capitolo, sia chi lo frequenta da sempre e anche, magari, chi si era disinnamorato di Fortnite a causa delle costruzioni troppo presenti.

I fondi raccolti verranno divisi tra diverse organizzazioni: DirectRelief, UNICEF, WFP, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati e WC Kitchen.

Diverse persone si sono dette contrarie all’iniziativa avviata da Epic Games, in quanto considerata una “squallida trovata pubblicitaria”. Tuttavia, visto e considerato che la software house, creatrice di Fortnite e Unreal Engine, è in una situazione economica che glielo permette, trattandosi per di più di una situazione di emergenza, 144 milioni di dollari sono comunque una gran bella somma da donare a chi in questo momento ne ha più bisogno.

Our deepest thanks to everyone who joined us in supporting humanitarian relief efforts for people affected by the war in Ukraine.

Together with the Fortnite community and @Xbox, we raised $144 million USD for @DirectRelief @UNICEF, @WFP, @Refugees and @WCKitchen. pic.twitter.com/lPAa8lmfJn

