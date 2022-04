MLB The Show 22 Recensione: si torna sul diamante

Per il secondo anno di seguito, il titolo principale dedicato al baseball, realizzato da casa Sony, non è più un’esclusiva PlayStation ma approda anche per Xbox. La grande novità di quest’anno, però, è che l’ultimo MLB The Show 22, arriva anche su Nintendo Switch, confermando il proposito di voler raggiungere sempre un pubblico maggiore e fargli vivere questo meraviglioso sport . La domanda che ci si pone, però, è relativa al numero di implementazioni che sono state aggiunte dallo scorso capitolo. Riuscirà il nuovo MLB a regalare nuove e inedite emozioni al suo pubblico di affezionati sportivi?

MLB The Show 22: uno sport tutto da personalizzare

Alcune features in MLB The Show 22 sono state ampiamente confermate e migliorate, rispetto al titolo uscito nel 2021. Ritorna ad esempio la possibilità di personalizzare il proprio stadio, per rendere ancora più coinvolgente l’esperienza. Purtroppo si tratta di una possibilità alla portata solamente dei possessori di PlayStation 5 e Xbox Series X/S, ma non per questo gli altri dovranno sentirsi esclusi. All’interno dell’ultimo nato del mondo del baseball, ci saranno molte altre possibilità, per un’esperienza di gioco sartoriale, modellata su capacità e necessità. Ne è un esempio il livello di difficoltà variabile, in cui il gioco registra i nostri successi e fallimenti, anche durante una partita, e alza o abbassa il livello di sfida, così l’esperienza non annoia né abbatte il morale.

Perché MLB The Show 22 è un videogioco che parla a tutti, più o meno esperti, anche a coloro che non hanno la minima idea di quali siano le regole che caratterizzano il baseball. Per questo motivo, dopo un video emozionante con protagonista Shoei Othani, il testimonial di quest’anno, si viene subito lanciati all’interno di una lunga sequenza di gestione delle impostazioni. Nulla di troppo noioso ma che ci permette di personalizzare i comandi per battuta, lancio e fielding, andando poi a provare ogni singolo comando, così da prendere confidenza con il gioco e i suoi comandi. Una volta terminata questa fase, è possibile partecipare a una partita dimostrativa, una sorta di amichevole che non rientra in nessuna delle modalità di gioco presenti, con un livello di sfida molto basso. Questo tipo di esperienza aiuta sicuramente sia i neofiti che i fan più appassionati a prendere confidenza non solo con il mondo del baseball ma anche con la combinazione di comandi selezionata.

Tutto ciò che offre il baseball

Come già visto l’anno scorso, le modalità di gioco sono davvero tante. Torna praticamente identica la Road to the Show, in cui potremo interpretare una giovane promessa del baseball che deve farsi strada e le ossa sui campi di gioco, partendo dal draft e arrivando fino alla tanto agognata Major League Baseball. I passaggi obbligati sono i diversi campi che costellano la carriera in salita di una giovane stella, ma per il videogiocatore diventano ben presto ripetitivi. Un problema che è stato in parte risolto facendoci prendere parte solo alle azioni di gioco in cui siamo coinvolti. Un altro grande ritorno è la Diamond Dinasty, in cui potremo formare la nostra squadra da sogno, da incrementare ottenendo pacchetti extra e completando missioni specifiche. In ogni pacchetto ottenuto, troveremo card rappresentanti i campioni del presente e del passato di questo sport, da aggiungere al nostro team.

Fra le più interessanti modalità, inoltre, vi sono l’Exhibition, la classica modalità di partita singola che ci permette di giocare in semplicità. Torna poi a gran richiesta anche la March to October, dove potremo guidare la nostra squadra favorita verso le World Series. E per chi ama le sfide, si potrà comunque competere nella modalità Franchise per guidare la squadra per tutta l’intera Regular Season. Oltre a queste modalità, apprezzate ma standard per qualsiasi gioco a tema sportivo, ve ne sono alcune veramente interessanti, come la Challenge of the Week dove verremo messi di fronte a delle sfide settimanali che mettono in palio premi e pacchetti. Molto interessante è anche la modalità Moments, una sfida irrinunciabile per tutti i veri amanti del baseball, perché ci permette di prendere parte a sfide o partite iconiche della storia di questo sport. Chiude infine il cerchio la modalità Home Run Derby, in cui sfidare i migliori battitori della Lega a chi fa più fuoricampo.

MLB The Show 22: le (poche) novità del gioco

Vero punto di forza di questa versione del videogioco di baseball più amato, è la grafica. I movimenti dei videogiocatori sono stati ulteriormente raffinati rispetto al passato, e anche le pecche che erano state individuate nelle prove precedenti, sono state sistemate. Giocare a MLB The Show 22 ci porta all’interno degli stadi, dove ogni elemento contribuisce a restituirci una sensazione di veridicità. Le musiche, il commento ironico dei telecronisti, i suoni e le luci, rese abilmente anche con cambi temporali durante il match, creano un mix perfetto, regalando un’esperienza unica per tutti coloro che amano il baseball.

Purtroppo grandi novità rispetto al titolo precedente, non ce ne sono. In ogni caso la modalità Co-op regala un po’ di freschezza a questo titolo che, nonostante la bellezza intrinseca, ha comunque una sensazione di già visto. Il matchmaking è sufficientemente veloce e ci permette di giocare alternandoci alle diverse fasi di battuta con gli altri videogiocatori della nostra squadra. Durante la difesa, invece, un solo membro del team sarà responsabile del lancio, mentre gli altri si occuperanno del fielding. Bisogna inoltre ammettere che MLB The Show 22 è un titolo all’insegna del Cross. Oltre ad essere disponibile su diverse piattaforme, potremo giocare contro e insieme a videogiocatori di altre console. Il gioco supporta inoltre il Cross-Save e la Cross-Progression, abbattendo definitivamente il confine commerciale che esiste da sempre tra i diversi produttori. Escluse queste migliorie, però, MLB The Show 22 rimane il buon caro, vecchio, videogioco sportivo dedicato al baseball.

PIATTAFORME: PS4, PS5, Switch, Xbox One e Xbox Series X/S

SVILUPPATORE: San Diego Studio

PUBLISHER: Sony Interactive Entertainment

Sony sembra voler puntare tutto sulla condivisione per il suo ultimo titolo dedicato al baseball: MLB The Show 22. Oltre ad approdare su Nintendo Switch per la prima volta, confermando la presenza anche su Xbox, il gioco ci permette di giocare in una modalità totalmente Cross: Playing, Saves e Progression. La grafica rispetto al passato e alle versioni test uscite negli ultimi mesi, è stata ulteriormente rifinita e migliorata, permettendoci di vivere un’esperienza totalmente coinvolgente e realistica. A parte questo, però, non ci sono grandi novità in campo. Le modalità presenti sono sempre svariate, permettendoci di vivere una carriera sfavillante, giocare e sfidare le glorie del presente e del passato e semplicemente fare una partita, per trascorrere in leggerezza la nostra giornata. La conferma di tutte queste modalità, allo stesso tempo, non cambia la sensazione di ripetitività in alcuni momenti. Nonostante questo, MLB The Show si conferma essere un ottimo gioco dedicato al baseball, che regala ai fan sparsi per il mondo, la possibilità di immergersi totalmente in questo affascinante sport.