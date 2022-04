GWENT: disponibile il nuovo card pack

CD PROJEKT RED ha annunciato oggi che un pacchetto di carte per GWENT: The Witcher Card Game è ora disponibile su tutte le piattaforme supportate, insieme all’ultimo aggiornamento per il gioco. Intitolato Tesori Dimenticati, il pacchetto contiene 21 nuove carte: 16 carte oro e 5 bronzo, inclusi artefatti, carte speciali e unità. Tutte le nuove carte utilizzano ed espandono le meccaniche di gioco esistenti attualmente in uso in GWENT, con illustrazioni delle carte ispirate al Project Golden Nekker, lo spin-off per giocatore singolo attualmente in sviluppo incentrato sul gameplay e le meccaniche di base di GWENT: The Witcher Card Game.

Il rilascio delle carte è disponibile gratuitamente come parte dell’ultimo aggiornamento del gioco, che prevede anche regolari modifiche al bilanciamento del gioco. A partire da oggi, inoltre, il negozio in-game di GWENT ospita un’offerta speciale a tempo limitato. Tesori Dimenticati contiene tutte le nuove carte del pacchetto di carte Tesori Dimenticati nelle loro versioni premium, oltre al nuovissimo tavoliere di gioco Laboratorio Abbandonato. Il pacchetto sarà disponibile fino alle 10:00 del 10 maggio.