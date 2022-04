Riot Games e Getty Images estendono la partnership per portare l’Esport in tutto il mondo

Getty Images, autorevole realtà nella creazione di contenuti visual a livello mondiale, e Riot Games, sviluppatore e distributore di League of Legends e VALORANT, annunciano oggi il rinnovo di un accordo pluriennale che espande il ruolo di Getty Images per la distribuzione della fotografia di ulteriori eventi esportivi globali, incluse le competizioni di VALORANT Esports e Wild Rift Esports.

L’estensione dell’accordo includerà la copertura di importanti eventi esport, inclusi League of Legends World Championship, VALORANT Champions, è il primo Wild Rift Global Icons in assoluto. Getty Images realizzerà e distribuirà in esclusiva i contenuti fotografici del VALORANT Champions Tour (VCT) Game Changers Program. Questa iniziativa, istituita di recente, si affianca al principale Champions Tour e mira a promuovere un ambiente inclusivo per le donne e le persone con identità di genere storicamente emarginate. Il primo LAN event a livello globale che eleggerà il primo Game Changers World Champion si svolgerà più avanti durante l’anno.

Le aziende hanno iniziato la loro partnership nel 2020, quando Riot Games ha nominato Getty Images come Official Photo Image Distribution Partner per gli eventi League of Legends Global Esports, tra cui World Championship, Mid-Season Invitational e All-Star Event. Da allora, la collaborazione ha portato a milioni di fan in tutto il mondo le più belle immagini dei principali tornei e dei momenti dietro le quinte.

John Needham, Riot Games President of Esports, ha dichiarato:

Mentre la nostra lineup esports continua a crescere, abbiamo bisogno di un partner che supporti la nostra visione offrendo contenuti premium ai nostri fan in tutto il mondo. Getty Images non ha rivali nella sua esperienza nel settore e siamo sicuri che la nostra continua partnership si tradurrà in contenuti di alta qualità per le nostre community.

Inoltre, Carmin Romanelli, Getty Images Global Vice President of Sports Business Development, ha aggiunto: