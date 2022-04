Sniper Elite 5 è entrato in fase gold: lo sviluppo è terminato

Sono passati poco più di cinque anni dal lancio dell’ultimo capitolo della serie Sniper Elite, ma il franchise di sparatutto stealth della seconda guerra mondiale di Rebellion Developments farà presto il suo ritorno. Sniper Elite 5 uscirà tra meno di due mesi, e in vista del suo rilascio incombente, Rebellion ha recentemente comunicato su Twitter che il gioco è entrato in fase gold.

Ciò significa che il titolo è ora pronto per essere distribuito nei negozi fisici e digitali, e qualsiasi correzione di bug ed ulteriore lavoro di lucidatura fatto da questo punto in avanti arriverà sotto forma di patch pre-lancio o day one.

Sniper Elite 5 vedrà il protagonista della serie Karl Fairburne viaggiare in Francia nel 1944 per smantellare una letale operazione nazista. Oltre a molteplici miglioramenti del gameplay, diverse location, mappe più grandi, personalizzazione delle armi e altro ancora, Sniper Elite 5 offrirà anche un’opzione co-op, oltre alla nuova modalità PvP Invasione.

L’opera videoludica uscirà il 26 maggio per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC.

