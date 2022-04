Starfield: il nuovo video introduce Vasco

Bethesda continua ad andare avanti mostrando a poco a poco cosa dovranno attendersi i giocatori all’interno di Starfield: oggi è il turno di Vasco, robot esploratore di Constellation che accompagnerà il protagonista nei viaggi attraverso la galassia.

A parlare nel filmato è Istvan Pely, capo grafico di Bethesda Game Studios, che fa sapere di come Vasco sia uno tra i primi modelli costruiti dalla Lunar Robotics, poi modificato per coadiuvare i membri di Constellation nella loro missione: è un robot industriale pesante, funzionale, e non teme la rigidità dei viaggi spaziali.

Il design è basato su un telaio bipede standard Tipo-A che gli consente di passare terreni accidentati, trasportando scorte e materiali da sopravvivenza in spostamenti via terra. All’occorrenza Vasco può difendersi, ma la sua natura è fondamentalmente pacifica. La sua livrea è quella di Constellation bianca e rossa, anche se i tanti anni di sevizio hanno un po’ rovinato la verniciatura e ammaccato qualche pannello. Rimane comunque un compagno affidabile per i viaggi e le esplorazioni.

Lasciandovi al filmato qui sotto, con sottotitoli in italiano, vi ricordiamo che Starfield sarà disponibile dal 22 novembre 2022 in esclusiva Xbox Series X/S e PC, e sarà compreso nell’Xbox Game Pass. Il precedente dev diary parlava invece di immersività.