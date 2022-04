Tomb Raider: annunciato un titolo su Unreal Engine 5

Durante l’evento State of Unreal di Epic, Crystal Dynamics ha confermato di aver iniziato a lavorare sul prossimo gioco di Tomb Raider, il quale girerà con assoluta certezza su Unreal Engine 5. Per il resto non ci resta che attendere pazientemente un prossimo appuntamento comunicativo a riguardo. La saga era ferma dal 2018, quando Shadow of the Tomb Raider debuttò sia su console PlayStation e Xbox che nell’ecosistema PC. Il lavoro sul nuovo titolo del franchise con Lara Croft come la classica eroina è appena “iniziato”, ha detto lo sviluppatore durante il briefing. Detto questo, Crystal Dynamics crede che Unreal Engine 5 aiuterà gli sviluppatori a sbloccare “esperienze di gioco e narrazione di livello successivo”.

“Il nostro obiettivo è spingere i limiti della fedeltà e offrire l’esperienza di azione e avventura cinematografica di alta qualità che i fan meritano sia da Crystal Dynamics che dal franchise di Tomb Raider”.

Curiosamente, sempre più sviluppatori stanno cominciando ad interessarsi sulle potenzialità dell’Unreal Engine 5, e realisticamente parlando non dovremmo stupirci della cosa, se consideriamo che aziende come CD Projekt Red hanno annunciato una nuova saga per The Witcher sempre con Unreal Engine 5, e chissà cosa potremmo aspettarci in futuro. Si tratta della tecnologia più recente, dal resto, e non vediamo l’ora di vedere cosa ci riserveranno le menti brillanti dell’industria del videogioco.