Trek to Yomi: la versione per Switch non sarà immediata

L’imminente titolo di azione e avventura in bianco e nero a scorrimento laterale Trek to Yomi, sviluppato da Flying Wild Hog è sembrato stupendo dal giorno in cui è stato presentato per la prima volta e, poiché abbiamo imparato sempre di più sulla sua storia di samurai e sul suo combattimento svelto, ha continuato a sembrare meglio. Il publisher Devolver Digital ha recentemente annunciato che il gioco verrà lanciato tra un mese e, prima di quella uscita incombente, stanno venendo alla luce anche altri dettagli. Ad esempio, mentre il titolo stato ufficialmente annunciato per PlayStation, Xbox e PC, le versioni Switch possono aspettarsi di giocare anche in futuro? La domanda è stata posta al game director Marcin Kryszpin in una recente intervista, il quale ha suggerito che sebbene Trek to Yomi non sarà disponibile sulla piattaforma Nintendo al momento del lancio, una versione Switch non è esclusa.

“Il gioco sarà disponibile su 5 piattaforme alla sua uscita, ma non escludiamo la possibilità che ci sia una versione Switch in futuro”.

Nella stessa intervista, Kryszpin ha anche affermato che Trek to Yomi durerà in media circa cinque ore, spiegando che l’obiettivo principale del gioco è “mantenere la sensazione di un classico film di samurai” e raccontarne la storia. Vi ricordiamo che Trek to Yomi verrà lanciato il 5 maggio per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC.