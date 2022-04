Dying Light 2: un teaser annuncia un grande DLC

La terza patch di Dying Light 2 verrà rilasciata questo mese, secondo gli sviluppatori di Techland, e con essa arriva una modalità a cui le persone hanno chiesto sin dall’uscita del gioco: New Game+. Questa modalità, che è diventata un punto cruciale in così tanti altri giochi, è stata ora confermata per la patch numero 3 per offrire ai giocatori la possibilità di giocare di nuovo probabilmente con alcuni o tutti gli equipaggiamenti guadagnati conservati per il secondo playthrough e altri dopo. Techland ha anticipato che ci sarà anche di più in questo aggiornamento, abbastanza da diventare “una delle patch più grandi” che il gioco ha ottenuto. Gli sviluppatori hanno parlato della modalità New Game+ e del resto dei contenuti della Patch 3 sui social media questa settimana. Ovviamente avrà le correzioni che i giocatori si aspettano da ciascuno di questi aggiornamenti, ma l’attrazione principale sarà l’opportunità di rigiocare di nuovo Dying Light 2 senza dover rinunciare a tutto ciò che hai acquisito.

“Il nostro team sta lavorando duramente alla patch 3 per il secondo DLC di Stay Human. Sarà una delle patch più grandi che abbiamo rilasciato finora. Oltre a molte correzioni per la modalità multiplayer e single player, introdurrà anche una modalità New Game+, che ti darà più motivi per visitare nuovamente la Città”.

Techland ha continuato a dire che il piano attualmente prevede di pubblicare l’aggiornamento entro la fine del mese, il che significa che non è una garanzia al 100% che lo vedremo rilasciato ad aprile, ma i giocatori possono almeno aspettarsi che ciò accada.