League of Legends: ecco i cambiamenti della patch 12.7

Sembra che Riot Games abbia rilasciato la lista dei cambiamenti previsti per la patch 12.7 di League of Legends, la quale, secondo il parere dei developer, dovrebbe portare numerosi cambiamenti senza ribaltare troppo il meta. Hanno mantenuto la parola, e dopo un mese di inattività sono tornati a risolvere casi e problemi. Vediamoli in ordine:

Non hanno ancora detto di preciso quali saranno i numeri di questi cambiamenti. Per quello, dovrete aspettare domani affinché possiate avere un’idea di che tipo di impatto avranno in League of Legends e il meta attuale di gioco.

12.7 Patch Preview! I'll be your guide this week (Phlox is occupied finding a vtuber duo)

As we ramp up to MSI, this patch focuses on shaking up the meta's dominant picks and adding some new ones that we haven't seen. pic.twitter.com/iTl1tDzKhb

— Tim (@TheTruexy) April 4, 2022