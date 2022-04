Unreal Engine 5: CD Projekt Red parla dell’utilizzo del motore grafico

Da oggi 5 aprile è possibile scaricare Unreal Engine 5, e durante l’evento State of Engine di Epic molti team hanno voluto parlare della loro esperienza con il motore grafico. Poco fa vi abbiamo parlato di Crytal Dynamics e del nuovo Tomb Raider, ma è stato anche il turno di CD Projekt RED che, come aveva annunciato qualche giorno fa, utilizzerà proprio Unreal Engine 5 per la nuova saga di The Witcher al posto del REDengine.

Nel filmato, che potete vedere attraverso il tweet in fondo alla notizia, gli sviluppatori parlano di come uno dei motivi visivi del cambio è stato dato dalla medieval environment demo in UE4 dello scorso anno, con ambientazioni familiari al team, quasi come se volesse dire a CD Projekt RED di provare Unreal.

Questo nuovo capitolo della storia del team polacco porterà a fargli capire come la loro esperienza nei titoli open-world andrà a legarsi con la potenza di questo nuovo engine. Sottolineato anche il fatto che tra un open-world ed un gioco lineare ci sono molte differenze, e che nel primo caso è molto più facile che alcune cose possano andare male, oltre al fatto che lo scenario è nettamente più vasto. Per questo, serve un sistema stabile dove possano essere fatte modifiche. Fondamentale anche che Unreal sia un enorme toolbox, con la presenza di feature e soluzioni già lì dentro. Il punto focale del team polacco è quello di voler continuare a costruire titoli che siano al top, e per farlo hanno scelto Epic.

Qui sotto potete vedere il filmato.