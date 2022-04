Hearthstone: arriva l’anno dell’Idra

Blizzard ha svelato il nome del nuovo anno di Hearthstone: sarà l’Anno dell’Idra, che andrà dunque a sostituire il Grifone.

Come scritto nel sito ufficiale, l’Anno dell’Idra inizierà al lancio di Rotta per la Città Sommersa, il 12 aprile. Quest’anno il team si concentrerà sulle modifiche e il miglioramento dei sistemi esistenti, invece di creare modalità completamente nuove. Ciò include miglioramenti generali, come la funzione del modello eroe casuale e le segnalazioni in gioco, così come un miglioramento complessivo delle performance del client. Qui sotto potete vedere la roadmap:

Con il nuovo anno di Hearthstone, le carte dell’Anno della Fenice (che include le carte di Ceneri delle Terre Esterne, L’Accademia di Scholomance e Follia alla Fiera di Lunacupa) usciranno dalle carte Standard. Verranno anche sostituite alcune delle carte del set Principale. Alcune carte nerfate per la versione standard sono state ripristinate al pre-nerf per poi diventare selvagge dal 12 aprile.

La modalità Battaglia si aggiorna con un nuovo eroe e amico. Si tratta di Ini Spiralampo, che come potere ha RoboCoop (passivo, dopo che 9 tuoi servitori sono morti, ottieni un robot casuale), e come amico Subripulitore, tier 2, robot 4-4, (dopo che hai giocato un robot, ottiene +2/+2).

Ricordiamo che la prossima espansione porterà 135 nuove carte, ci sarà un nuovo tipo di servitore, Naga, e le nuove abilità Colosso e Dragaggio. Qui sotto potete vedere il filmato pubblicato da Blizzard che fa una panoramica dell’anno dell’idra, qui potete collegarvi sul sito ufficiale che mostra l’annuncio, e qui potete vedere la patch note con i tanti cambiamenti.