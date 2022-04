PlayStation: non ci sono esclusive con data d’uscita per i prossimi mesi

L’inizio del 2022 è stato all’insegna di PlayStation 5 e PlayStation 4 con una serie di esclusive che sicuramente hanno lasciato il segno. Tra first e third party, gli utenti della console di Sony Interactive Entertainment hanno ricevuto alcune delle esclusive più interessanti e importanti di questa prima parte dell’anno, tra cui Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 e Ghostwire Tokyo. Sul forum Resetera però hanno fatto notare un particolare molto interessante.

Da qui alla fine dell’anno, Sony non ha annunciato la data d’uscita di nessuno dei giochi esclusivi destinati a PlayStation 5 e PlayStation 4. Oltre a God of War Ragnarok, confermato per il 2022 ma privo di una data, è la prima volta in assoluto che l’azienda e i suoi partner hanno lasciato (momentaneamente) i giocatori privi di esclusive programmate per la fine dell’anno. Ovviamente, stando a quello che circola in rete, questa momentanea anomalia dovrebbe cessare con i prossimi State of Play, che potrebbero addirittura include reveal di nuovi titoli con tanto di pubblicazione fissata per la fine dell’anno in corso. Ci vengono in mente The Last of Us Remake e il multiplayer di TLOU, oltre a giochi destinati a PlayStation VR2. Attendiamo dunque con ansia le prossime settimane!