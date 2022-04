AI The Somnium Files: annunciato trailer di gameplay

Spike Chunsoft ha rilasciato il trailer gameplay per il suo titolo in uscita a giugno, AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative. La software house già aveva rivelato alcuni dettagli sul sistema di gioco. Il titolo è previsto in uscita per PlayStation 4, Xbox One, PC (Steam e Microsoft Store) e Nintendo Switch. Arriverà prima sul mercato giapponese e poi su quello occidentale, rispettivamente il 23 e il 24 giugno.

Inoltre, la software house ha annunciato che sarà disponibile un DLC speciale esclusivo e a tempo limitato (disponibile entro le prime 3 settimane dal lancio del titolo).

Il contenuto speciale contiene 3 t-shirt e 1 costume da hotdog da poter far indossare ad Aiba e Tama.

AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative si presenta come un titolo investigativo dove interpreteremo l’agente speciale Mizuki, accompagnato da una IA molto avanzata chiamata Aiba, che si trova per le mani un caso veramente mai visto nel quale il nostro detective si immergerà completamente.

Sei anni fa, la metà destra di un cadavere è stata scoperta in circostanze misteriose. La metà sinistra non fu mai ritrovata… fino a sei anni dopo, quando fu scoperta completamente intatta e senza segni di decomposizione, come se la vittima fosse viva fino a poco tempo prima. Ora, l’agente speciale appena nominato Mizuki e la sua compagna IA Aiba hanno il compito di risolvere i bizzarri omicidi seriali…

Il titolo sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch a partire dal 23 giugno in Giappone e il 24 giugno in Europa e Stati Uniti. Il contenuto speciale sarà riscattabile fino al 14 luglio.