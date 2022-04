Total War Warhammer 3: disponibile il nuovo aggiornamento 1.1.0

Il gioco di strategia di Creative Assembly Total War: Warhammer 3 è uscito a febbraio, godendo di recensioni favorevoli per il suo gameplay meccanicamente denso, tuttavia, le prestazioni e i problemi di gioco sono stati la sua rovina nel corso dei mesi. Fortunatamente, gli sviluppatori sono stati reattivi e rapidi nel risolvere i problemi e, di recente, il gioco ha ricevuto un altro aggiornamento.

L’aggiornamento 1.1.0 introduce le consuete correzioni di bug, apportando anche modifiche al bilanciamento e il ritorno di due campi di battaglia di Domination. Inoltre, sono state introdotte correzioni per l’interazione difettosa tra la tecnologia Dono Eterno e l’aggiornamento Dono di Slaneesh, insieme ad aggiornamenti del bilanciamento per le fazioni, modifiche cruciali ai regali di Demoni del Caos, set regalo e altro ancora. Potete controllare le note complete della patch qui. Di seguito una panoramica:

Modifiche Aggiornamento 1.1.0

Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale:

