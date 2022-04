Ghost Recon Breakpoint: ci saranno altri update?

Ghost Recon Breakpoint di Ubisoft ha avuto uno dei peggiori lanci di tutti i tempi nel 2019, il che dice qualcosa considerando che Anthem e Fallout 76 sono arrivati ben ​​prima. Tuttavia, Ubisoft Paris ha lavorato duramente per migliorarlo, reintroducendo l’intelligenza artificiale ai compagni di squadra, aggiungendo l’esperienza Ghost e varie operazioni speciali.

Dopo più di 11 aggiornamenti, la casa sviluppatrice ha annunciato tramite un post sul profilo Twitter del gioco che non sono in arrivo altri contenuti. I server continueranno a rimanere online per il gioco insieme a Ghost Recon Wildlands. L’ultimo aggiornamento importante, senza contare gli NFT, è stata l’operazione Motherland che ha aggiunto la modalità Conquest come alternativa alla storia di base. Ciò ha consentito di scegliere tra diverse missioni e nuovi nemici da cui liberare infine Auroa. È interessante far caso che lo sviluppatore ha notato che il feedback per Ghost Recon Breakpoint è stato “strumentale” ed “aiuterà a plasmare il futuro del franchise”.

Pertanto, Ubisoft ha attualmente Ghost Recon Frontline, uno sparatutto in prima persona battle royale free-to-play, in lavorazione. Annunciato nell’ottobre 2021, il la fase di beta test chiuso doveva iniziare nello stesso mese per PC, ma è stato successivamente posticipato. Non sono stati forniti ulteriori aggiornamenti, ma forse se ne avranno di più entro la fine di quest’anno.