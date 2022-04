Rainbow Six Mobile è stato annunciato da Ubisoft

Ubisoft ha rivelato Rainbow Six Mobile, un FPS free-to-play in arrivo su dispositivi mobile. Promettendo una vera esperienza di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, in cui il gameplay tattico incontra l’azione frenetica, lo sviluppo del titolo è guidato da un nuovo team presso Ubisoft Montreal.

La modalità principale del gioco vede due squadre di cinque giocatori che si affrontano. Gli aggressori schierano droni per aiutare a formulare un piano prima di tentare di violare pareti, pavimenti e soffitti distruttibili, mentre i difensori possono usare le barricate per fortificare la loro posizione e spiare telecamere e trappole per cercare di ottenere un vantaggio in battaglia. I giocatori potranno personalizzare la squadra di operatori, ognuno dei quali ha il proprio set di abilità, armi e gadget. Saranno disponibili mappe popolari di Rainbow Six Siege, tra cui Bank e Border, e modalità di gioco PvP come Secure Area e Bomb. Sebbene non sia stata annunciata una data di rilascio, i giocatori possono registrarsi per partecipare ai prossimi test di Rainbow Six Mobile. Il gioco è in sviluppo da tre anni, con il supporto dei vari studi appartenenti all’azienda. Di seguito la dichiarazione del team di sviluppo della Ubisoft:

Sebbene il gameplay, i personaggi e le mappe di base possano condividere somiglianze con Siege, abbiamo ricostruito tutto da zero pensando all’usabilità mobile. Abbiamo lavorato molto per adattare l’esperienza di Siege ai dispositivi mobili. Ciò include un sistema di controllo del gioco completamente nuovo sviluppato specificamente per dispositivi mobili e un’ampia ottimizzazione dell’interfaccia utente e della presentazione visiva del gioco. Dato che non possiamo portare i nostri monitor con noi ovunque, Rainbow Six Mobile ti darà l’opportunità di giocare al gioco che ami in brevi raffiche accessibili, consentendo anche a milioni di nuovi giocatori di provare l’esperienza R6.



Continuate a seguirci per maggiori informazioni.