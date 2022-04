The Quarry: nuovo lungo trailer gameplay

I fan hanno recentemente appreso che Supermassive Games della fama di The Dark Pictures stava lavorando a un’altra IP horror, questa volta con il nome di The Quarry. In vista del suo imminente rilascio questo giugno, gli sviluppatori hanno rivelato una nuova e lunga vetrina di gioco.

Data la rivelazione prima citata è possibile osservare il video del trailer gameplay, lungo trenta minuti, del titolo in esclusiva per IGN. I giocatori inizieranno la propria avventura in una foresta ostile in mezzo ad un’oscurità nera come la pece e, poco dopo, l’auto viene portata fuori rotta nella natura selvaggia che poi dà il via a una catena di eventi horror. Il gameplay, proprio come il gioco The Dark Pictures, si basa fortemente sull’uso del quick time event. Per i giocatori è anche possibile fare delle scelte presenti determinati punti all’interno dei dialoghi, che poi bloccheranno al giocatore un percorso di eventi per aprirne un altro, e queste scelte influenzeranno gli eventi successivi del gioco.

Basti dire che la grafica sembra molto nitida, in gran parte grazie a mesh facciali di alta qualità e motion capture azzeccato, per tanto sono stati rilasciati i requisiti minimi per poter giocare al titolo su PC. Anche la recitazione vocale è di alta qualità, il che non sorprende considerando quanto il fascino di questi tipi di giochi si basi su una presentazione visiva avvincente. The Quarry uscirà il 10 giugno 2022 per PlayStation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Serie S/X e PC