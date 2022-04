Crystal Dynamics: nuovo acquisto nel team

Dopo l’annuncio del prossimo Tomb Raider in esecuzione su Unreal Engine 5, Crystal Dynamics ha fatto un post sul Twitter, presentando un elenco di offerte di lavoro nei suoi studi. Più interessante, tuttavia, è che il regista di Days Gone, Jeff Ross, ha confermato di essersi unito al team della suddetta casa di sviluppo.

Ora il game designer lavora come direttore del design, e riguardo a ciò, Ross afferma:

Ovviamente ci sono domande su ciò su cui Ross potrebbe lavorare. Se si tratta di Tomb Raider, questo indica un passaggio ad una struttura completamente aperta del mondo, soprattutto considerando il successo del titolo diretto da Ross, e probabilmente potrebbe lavorare su Perfect Dark, il cui sviluppo sarebbe guidato da Crystal Dynamics? Dato il numero di partenze che The Initiative ha apparentemente visto nell’ultimo anno, incluso il suo design director, quest’ultimo sembra più plausibile.

Non si sa ancora quando uscirà il prossimo Tomb Raider, anche se Perfect Dark è apparentemente ancora lontano. Per quanto riguarda Unreal Engine 5, ora è disponibile per gli sviluppatori di tutto il mondo con The Coalition che ha recentemente mostrato un test tecnologico cinematografico chiamato The Cavern.

📢 Our weekly list of job openings has been updated, including roles across all three of our studios (CA, TX, & WA).

🎮 Come make the games of your career! https://t.co/LhU9gGV5PM pic.twitter.com/1WkRWIe6Vt

— Crystal Dynamics (@CrystalDynamics) April 4, 2022