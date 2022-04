Fragment’s Note Plus: annunciata l’uscita per Switch

Ullucus Heaven ha annunciato che Fragment’s Note Plus, visual novel romance, per celebrare il decimo anniversario della serie, verrà rilasciato per Nintendo Switch. Non si sa molto a riguardo per ora se non che verrà lanciato nel 2022 in Giappone. Ulteriori informazioni verranno rilasciato il 12 aprile.

Fragment’s Notes Plus è un porting e un remake della serie Fragment’s Notes con una storia completamente doppiata e una nuova grafica.

La serie Fragment’s Note è composta dai seguenti titoli, attualmente disponibili per iOS e Android in tutto il mondo:

Fragment’s Note (2012)

Fragment’s Note 2 Side: Shizuku (agosto 2013)

Fragment’s Note 2 Side: Yukitsuki (febbraio 2014)

Fragment’s Note: After Stories (agosto 2014)

Fragment’s Note Memories: Exclusive Mini Scenario (novembre 2014) – solo in Giappone

La software house ha creato una pagina dedicata sul proprio sito sulla quale tenere aggiornati i fan della serie riguardante questo porting per Nintendo Switch.

Fragment’s Note Plus sarà disponibile per Nintendo Switch in data da destinarsi.