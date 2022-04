Unreal Engine 5: si parla di vantaggiose funzionalità

La presentazione di State of Unreal 5 ha mostrato l’ennesima demo tecnologica di Unreal Engine 5 della famosa The Coalition of Gears. In un’intervista successiva pubblicata su Xbox Wire, il direttore tecnico dello studio Kate Rayner ha confermato che le voci future in questo franchise sparatutto di lunga data saranno sviluppate utilizzando l’ultima iterazione del motore di Epic.

Sempre Xbox Wire ha creato un post su Twitter, annunciando che si sarebbe parlato dell’argomento. Alla domanda su come il motore grafico influenzerà il futuro a lungo termine e immediato del franchise di Gears, Rayner ha parlato di come consentirà di creare immagini ed ambienti di alta qualità che hanno una portata ampia e ricchi di micro e macro livelli di dettaglio, insieme a tutta una serie di nuove funzionalità grafiche che sfruttano questa generazione di hardware per console.

“Abbiamo ottenuto l’accesso a UE5 molto presto e abbiamo visto rapidamente i vantaggi di spostare lo sviluppo per i nostri titoli futuri per utilizzare i nuovi strumenti e set di funzionalità, che consentono immagini di qualità superiore, ambienti più ampi e interattivi e una miriade di altri aspetti che siamo entusiasti per l’UE5.“



Con un sistema di illuminazione globale dedicato, ovveroLumen, un sistema di geometria virtualizzata definita Nanite, e un’integrazione più fluida dei dati di fotogrammetria, Unreal Engine 5 è sicuramente uno strumento molto potente che aprirà molte possibilità per i giochi futuri.