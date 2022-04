My Time at Sandrock: il sequel ha una data per l’early access

My Time at Sandrock, il sequel di My Time at Portia, verrà lanciato in accesso anticipato tramite Steam ed Epic Games Store il 26 maggio.

Il titolo di Panthea Games sembra seguire un percorso simile al suo predecessore, con un agricoltura senza l’utilizzo di macchine e la simulazione della vita nel paesino che fa da sfondo alle nostre avventure, questa volta in un ambiente più sabbioso e da frontiera. In passato la software house ci aveva mostrato come avverrà la gestione delle nostre risorse, questa volta invece il traile si è concentrato su una overview generale di quello che sarà My Time at Sandrock una volta rilasciato in accesso anticipato.

Dovrai domare il deserto attraverso la coltivazione dei raccolti e la costruzione di edifici civici, conquistando la comunità locale e aumentando di livello le tue amicizie. Sono presenti anche miniere, esplorazioni di grotte e combattimenti, oltre a opzioni di personalizzazione ampliate per la tua casa.

Ecco il nuovo trailer che annuncia ufficialmente l’apertura dell’accesso anticipato: