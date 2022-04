Tiny Tina’s Wonderlands: trailer ringraziamento alla critica

Tiny Tina’s Wonderlands di Gearbox Software è uscito da quasi due settimane e ha ottenuti buoni risultati per quanto riguarda le vendite. Oltre a essere in cima alle classifiche delle vendite digitali nel Regno Unito nella prima settimana, è tra i primi cinque titoli fisici più venduti nella regione.

Per quanto riguarda il pensiero della critica, è stato rilasciato un nuovo trailer per evidenziare tutti i riconoscimenti. Ambientato nel mondo dei giochi di ruolo da tavolo di Bunkers and Badasses, il suddetto titolo in questione vede il giocatore controllare il Fatemaker e combattere il Signore dei Draghi. Ci sono sei classi tra cui scegliere con opzioni multi-classe, mescolando diverse abilità passive insieme in combinazioni uniche. Insieme al saccheggio e al tiro che definisce la serie principale di Borderlands, ci sono anche incantesimi, armi da mischia, armature e altro ancora.

Tiny Tina’s Wonderlands è attualmente disponibile per Xbox Series X/S, Xbox One, Playstation 4, Playstation 5 e PC. Visto il grande successo da parte della critica e del pubblico, è possibile leggere la nostra recensione ufficiale del titolo. Altri contenuti, come gli Specchi del mistero, cosmetici e una settima classe, arriveranno tramite il Season Pass che arriverà in tempi non troppo lontani, sicuri di poter ampliare i contenuti e l’esperienza di gioco.