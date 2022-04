eFootball 2022: la versione 1.0.0 arriva dal 14 aprile

A gennaio la Konami aveva già annunciato le novità presenti nella patch 1.0.0 e finalmente sappiamo quando sarà disponibile su tutte le piattaforme. Tramite un post sulla pagina ufficiale di Twitter la società ha comunicato che la nuova versione di eFootball 2022 verrà rilasciata dal 14 aprile. Di seguito riportiamo la dichiarazione:

Ci sarà anche l’aggiunta della modalità di gioco Dream Team – precedentemente introdotta come Creative Team – in cui i giocatori possono divertirsi a costruire la propria squadra e affrontare altri Dream Team da tutto il mondo. Spinti dal feedback ricevuto dai nostri utenti, abbiamo lavorato per correggere i bug, regolare il bilanciamento del gioco e aggiungere nuovi elementi al gioco per renderlo ancora più divertente per i nostri utenti. Siamo lieti di annunciare che l’aggiornamento (versione 1.0.0) per eFootball 2022 sarà rilasciato il 14 aprile 2022.

Di seguito una panoramica del gioco tramite Steam:

eFootball è disponibile per PlayStation 4, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, dispositivi mobile e PC tramite Steam.

