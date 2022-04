Fortnite: skin di Ezio e di Eivor in arrivo il 7 aprile

Due nuovi personaggi si entreranno a far parte del roster di Fortnite a partire dal 7 aprile. Per festeggiare l’aggiunta di Assassin’s Creed Valhalla su Epic Games Store, l’omonima compagnia ha deciso di trovare un accordo con Ubisoft per inserire due personaggi speciali nel battle royale. Il primo è uno degli italiani più amati del mondo dei videogiochi Ezio Auditore e l’altro è invece il personaggio protagonista del titolo della serie sopracitato, Eivor Varinsdottir. I due faranno la loro comparsa sotto forma di outfit personaggio. Inoltre, i fan di Assassin’s Creed possono impugnare un nuovo piccone e utilizzare spray, emote, aliante e altro a tema.

Coloro che desiderano prendere Ezio possono farlo a partire dal 7 aprile. L’acquisto dell’abito di Ezio ti garantirà anche il piccone della lama dell’assassino, che solo i giocatori che usano la skin di Ezio possono usare.

Invece, se sei alla ricerca di un costume per un personaggio di Assassin’s Creed più contemporaneo, Eivor entrerà nel negozio nello stesso momento. Tuttavia, anche se non otterrai le lame celate con Eivor, avrai lo scudo e le asce di Eivor, nonché il piccone del clan del Corvo. Se vuoi portare l’aspetto vichingo al livello successivo, potrai anche prendere l’aliante nave lunga (a parte) dal negozio.

Un’aggiunta speciale extra con il kit di Eivor è l’emote Viking War Cry, che può essere utilizzata solo se hai equipaggiato il piccone del Clan del Corvo e/o lo scudo. È disponibile inoltre il bundle Tales from the Animus che raccoglie tutti gli oggetti di cui abbiamo già parlato. Inoltre, aggiunge qualche spray extra e dei banner sempre a tema.

Se sei ansioso di ottenere queste skin ma ti sei disinnamorato di Fortnite nel corso degli anni, ora è un bel momento per tornare indietro grazie alla modalità Zero Build recentemente aggiunta al gioco. Sappi inoltre che Fortnite è riuscito a raccogliere nelle ultime due settimane più di 144 milioni di dollari da devolvere agli aiuti umanitari in Ucraina.