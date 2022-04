League of Legends: abbiamo tutti i numeri della patch 12.7

Adesso abbiamo tutte le informazioni necessarie per stabilire cosa verrà modificato prossima settimana nella patch 12.7 di League of Legends. Come abbiamo discusso ieri, la nuova patch serve a modificare aspetti importanti del meta che necessitano cambiamenti repentini, e ora Riot Games ha finalmente pubblicato i numeri dei cambiamenti nello specifico. Potrete guardarli con i vostri occhi in fondo alla news, dove posteremo il tweet di TheTruexy, responsabile dei balance changes all’interno del moba, ma per darvi un’idea vi possiamo dire questo, in base alla nostra esperienza.

Buff ai campioni : tra i campioni nello specifico, Karthus e Gangplank sono quelli che molti pro player ritengono i più buffati indirettamente, assieme a Wukong e la sua direzione verso la giungla. Bisognerà dare un’occhiata dopo che la patch andrà live, perché questi 3 non dovranno essere ignorati assolutamente.

Nerf ai campioni: i nerf in realtà non sono così devastanti come si pensava, ma Jayce è un eccezione alla regola. I suoi matchup sfavorevoli hanno subito un grande colpo (Ornn, Malphite e altri tank), mentre quelli in cui è più forte sono fortemente a rischio.

Aggiustamento a Rengar : la Riot ha notato che dopo il suo recente mini rework, Rengar fa "leggermente" danno aumentato alle torri con la Q, quindi vogliono abbassare il danno bonus alle strutture e dare più vantaggio e spazio alla W nella giungla.

Buff agli oggetti : il buff all'Ombra Tagliente è carino, ma la Maschera dell'Abisso non sarà acquistata fintanto che esisteranno la Forza della Natura e la Corazza Spirituale.

Nerf agli oggetti: il Tonico Temporale e la Tempesta Impetuosa avranno un bel nerf, e considerata la loro popolarità (specialmente nel server coreano), ci aspettiamo che il meta venga cambiato per quel contesto.

Questo è tutto: vi ricordiamo che la patch 12.7 di League of Legends arriverà esattamente tra una settimana, ossia 13 aprile.